Известный кардиохирург Ян Пирк прибыл в Минск с рабочим визитом и высоко оценил достижения белорусских кардиологов

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Известный европейский кардиохирург с мировым именем Ян Пирк прибыл в Минск с рабочим визитом. В РНПЦ "Кардиология" проведена предварительная подготовка к имплантации нового левожелудочкового обхода Heart Mate 3. Пациент, который нуждается в использовании данной системы вспомогательного кровообращения, страдает тяжелой сердечной недостаточностью. Установленное устройство позволит улучшить насосную функцию сердца и снизить нагрузку на орган, став своеобразным мостом для трансплантации сердца.

Белорусские ученые совместно со специалистами института Порошковой металлургии и БНТУ уже не первый год работают над созданием отечественного аналога левожелудочковых обходов.







Ян Пирк высоко оценил достижения белорусских кардиологов



Научно-практическое сотрудничество с Яном Пирком началось еще в 2008-м году. Именно в Праге в Институте клинической и экспериментальной медицины на протяжении двух месяцев белорусские врачи проходили стажировку на этапе подготовки к первой в нашей стране трансплантации сердца.







Ян Пирк, кардиохирург, профессор института клинической и экспериментальной медицины IKEM (Чехия):





Страна меньше, чем Россия, а сделала пересадок больше, чем в России, потому что организация очень хорошая, результаты прекрасные. Я видел несколько больных, где-то две недели после пересадки они хорошо себя чувствуют. Оборудование хорошее, врачи, сестры - супер!





Ян Пирк прилетел в Минск буквально на сутки. Успел провести ряд консультаций и лекций, обсудить дальнейшие этапы сотрудничества.







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