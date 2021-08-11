Лучших в своих трудовых коллективах чествовали во Дворце Республики

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Лучшим представителям трудовых коллективов Беларуси сегодня по поручению Президента вручил госнаграды премьер-министр. Строители, ученые, педагоги, работники промышленности и налоговых органов, а также большая группа тех, кто прокладывает в Минске сейчас третью линию метро, сегодня собрались на торжественной церемонии во Дворце Республики. Как отметил Роман Головченко, все они воплощение профессионализма, надежности и верности служебному долгу, готовности брать на себя ответственность за принимаемые решения.





Высокие награды - медали и благодарности - вручили тем, кто ежедневно находится в авангарде обеспечения экономической безопасности Беларуси. Ведь от их грамотной и слаженной работы во многом зависит и устойчивое формирование бюджета, а значит, реализация важнейших социально-экономических программ.





Более 40 представителей различных сфер сегодня были отмечены за свой каждодневный труд, творческий подход и новации, которые помогают развивать и двигать вперед предприятия и целые сферы.



