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Лучших в своих трудовых коллективах чествовали во Дворце Республики

11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшим представителям трудовых коллективов Беларуси сегодня по поручению Президента вручил госнаграды премьер-министр. Строители, ученые, педагоги, работники промышленности и налоговых органов, а также большая группа тех, кто прокладывает в Минске сейчас третью линию метро, сегодня собрались на торжественной церемонии во Дворце Республики. Как отметил Роман Головченко, все они воплощение профессионализма, надежности и верности служебному долгу, готовности брать на себя ответственность за принимаемые решения.


Высокие награды - медали и благодарности - вручили тем, кто ежедневно находится в авангарде обеспечения экономической безопасности Беларуси. Ведь от их грамотной и слаженной работы во многом зависит и устойчивое формирование бюджета, а значит, реализация важнейших социально-экономических программ. 


Более 40 представителей различных сфер сегодня были отмечены за свой каждодневный труд, творческий подход и новации, которые помогают развивать и двигать вперед предприятия и целые сферы.



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Теги: Минск
 
 
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Лучшим представителям трудовых коллективов Беларуси сегодня по поручению Президента вручил госнаграды премьер-министр. Строители, ученые, педагоги, работники...
 
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