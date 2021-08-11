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Польша усиливает охрану границы с Беларусью

11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Польша усиливает охрану границы с Беларусью из-за роста числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства этой страны. По данным польских пограничников, с начала года на белорусском участке границы был задержан 871 нелегальный мигрант. В прошлом году их было 122. Будет ли Варшава по примеру Вильнюса возводить забор на границе, пока неизвестно. Однако власти Польши пообещали оказать Литве техническую поддержку для сдерживания мигрантов.  Она придется кстати, несмотря на все попытки выбить дополнительные дотации из Евросоюза, Брюссель отказался спонсировать строительство забора между Литвой и Беларусью. А это значит, что литовским политикам вновь придется собирать с мира по проволочке.



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Польша усиливает охрану границы с Беларусью из-за роста числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства этой страны. По данным польских...
 
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