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Больницы центрального региона Беларуси пополнят более тысячи новых кадров

11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Больницы центрального региона  пополнились молодыми специалистами. Фельдшеры, медсестры, врачи ультразвуковой диагностики прибыли на свои первые рабочие места. Планируется, что в этом году коллективы больниц пополнят более тысячи новых кадров.

В целом в  области более 5 с половиной тысяч врачей и 15 тысяч медработников среднего звена. Светлана Чернова встретилась с теми, кто начинает свой профессиональный путь.


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Больницы центрального региона  пополнились молодыми специалистами. Фельдшеры, медсестры, врачи ультразвуковой диагностики прибыли на свои первые рабочие места....
 
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