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На 103-й день пребывания в реанимационном отделении состояние Ромы стабилизировано
11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На 103-й день пребывания в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи состояние 12-летнего Ромы Когодовского удалось стабилизировать. Мальчик, напомним, в апреле во время пожара в доме в деревне Сидоровичи вынес из огня своего двухлетнего брата Ваню.
Минздрав: Подросток, который получил электротравму, выписан
Также в Минздраве рассказали о состоянии здоровья еще одного подростка из Мядельского района. Он в апреле получил электротравму на рыбалке. Молодой человек уже прошел первый курс реабилитации в Могилевской областной детской больнице и вчера был выписан домой.
Президент поручил наградить медперсонал и самого Романа Когодовского
Ситуацию по-прежнему держит на контроле лично Глава государства - Александр Лукашенко поручил наградить героев. Всех врачей, спасавших детские жизни, представят к государственным наградам. Получит награду и Рома Когодовский, вынесший на своих руках из огня двухлетнего братика.
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На 103-й день пребывания в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи состояние 12-летнего Ромы Когодовского удалось...
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