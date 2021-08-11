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На 103-й день пребывания в реанимационном отделении состояние Ромы стабилизировано

11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На 103-й день пребывания в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи состояние 12-летнего Ромы Когодовского удалось стабилизировать.  Мальчик, напомним, в апреле во время пожара в доме в деревне Сидоровичи вынес из огня своего двухлетнего брата Ваню.

За время пребывания в реанимации Рома перенес 22 операции - лучшие врачи столицы боролись за жизнь подростка.
 Президент взял лечение на личный контроль. Звучали предложения  Рому отправить в Россию, слишком сложная была ситуация, но Александр Лукашенко настоял - лечить будем здесь. В Беларуси  запустили акцию в поддержку юному герою - люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям.  Сейчас, отмечают специалисты, он компенсирован и переведен для прохождения дальнейшего лечения в детское ожоговое отделение центра. 


Минздрав: Подросток, который получил электротравму, выписан

Также в Минздраве рассказали о состоянии здоровья еще одного подростка из Мядельского района. Он в апреле получил электротравму на рыбалке. Молодой человек уже прошел первый курс реабилитации в Могилевской областной детской больнице и вчера был выписан домой.


Президент поручил наградить медперсонал и самого Романа Когодовского

Ситуацию по-прежнему держит на контроле лично Глава государства - Александр Лукашенко поручил наградить героев. Всех врачей, спасавших детские жизни, представят к государственным наградам. Получит награду и Рома Когодовский, вынесший на своих руках из огня двухлетнего братика.


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На 103-й день пребывания в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи состояние 12-летнего Ромы Когодовского удалось...
 
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