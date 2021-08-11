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Прогноз погоды на 11 августа

11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация. 

Погодные условия Беларуси будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы.

Внимание!

12 августа (четверг) местами по республике ожидаются грозы.

 
 
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Синоптическая ситуация.  Погодные условия Беларуси будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы. Внимание! 12 августа (четверг) местами по...
 
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