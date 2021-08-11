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Прогноз погоды на 11 августа
11.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация.
Погодные условия Беларуси будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы.
Внимание!
12 августа (четверг) местами по республике ожидаются грозы.
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Синоптическая ситуация. Погодные условия Беларуси будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы. Внимание! 12 августа (четверг) местами по...
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