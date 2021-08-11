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Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы в Минске

11.08.2021 17:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегаты съезда Белорусского республиканского союза молодежи возложили сегодня цветы к подножию монумента Победы и Вечному огню в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония возложения - одно из традиционных мероприятий, предшествующих основной части съезда организации. Оно связано с сохранением молодежью исторической памяти о Великой Победе, подвиге воинов Советской армии, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы в Минске

Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы в Минске

По мнению делегата съезда, начальника отдела исследований в области ликвидации чрезвычайных ситуаций Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС, победителя республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" Александра Лукьянова, который принял участие в мероприятии, сохранение исторической памяти должно лежать в основе гражданско-патриотического воспитания молодежи. "В условиях попыток фальсификации истории Победы и реабилитации нацистского движения молодому поколению белорусов как никогда важно отстаивать правду о войне, и, как говорит наш Президент, "сегодня мало подхватить историческое знамя Победы - настало время защитить его честь". Фундамент национального самосознания гражданина-патриота строится прежде всего на знании и уважении истоков, истории, традициях и их сохранении", - подчеркнул Александр Лукьянов.

Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы в Минске

Съезд Белорусского республиканского союза молодежи пройдет в формате открытого диалога 12 августа в Минске под слоганом "Единство молодежи - сила Беларуси!" Форум объединит 500 делегатов из всех регионов Беларуси. В центре внимания молодежи - принятие стратегии развития БРСМ до 2025 года, избрание нового состава Центрального комитета и центральной контрольной комиссии БРСМ. Завершат основные мероприятия съезда пленумы ЦК и ЦКК с выборами их руководителей.-0-

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественная церемония возложения - одно из традиционных мероприятий, предшествующих основной части съезда организации.
 
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