Очереди на границе немного уменьшились: выезда из Беларуси в ЕС ждут более 770 фур

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 16.00 11 августа, выезда ожидают более 770 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - свыше 100.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 80 большегрузов, "Котловка" - 160, "Каменный Лог" - более 100, "Бенякони" - свыше 90, "Привалка" - более 30.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 90 грузовиков, "Берестовица" - более 40.-0-