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Магистрант БГУ вошел в число лучших молодых ученых 2021 года в СНГ

11.08.2021 17:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магистрант юридического факультета БГУ Михаил Горбунов награжден дипломом I степени и нагрудным знаком "Лучший молодой ученый СНГ - 2021" за вклад в развитие науки и образования. Этого статуса он удостоен за исследование "Правовое регулирование цифровизации инвестиций в государствах - членах ЕАЭС". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Научная работа признана одной из лучших и опубликована в сборнике научных статей "III Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый - 2021" с присвоением международного кода ISBN.

Научным руководителем магистранта выступила доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета БГУ Ольга Куницкая. Ей вручено благодарственное письмо за оказанную поддержку молодым ученым в проекте "Лучший молодой ученый СНГ - 2021".

Участие в международном конкурсе приняли магистранты, аспиранты, докторанты, председатели и активисты студенческих организаций университетов СНГ до 35 лет. Из них в число лучших вошли 25 исследователей из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Основная цель проекта - выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых ученых, продвижение научных интересов, создание объединяющей платформы для развития науки в странах СНГ.

Сборник работ победителей размещен в российской Научной электронной библиотеке elibrary.ru, а также на сайте ассоциации "Общенациональное движение "Бобек".

Организаторами мероприятия выступили Международная ассоциация молодых ученых и ассоциация "Общенациональное движение "Бобек" (Казахстан).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Научная работа признана одной из лучших и опубликована в сборнике научных статей "III Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый - 2021" с...
 
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