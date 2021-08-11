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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Областной фестиваль TourFest-2021 собрал активную рабочую молодежь Когда отдых на свежем воздухе еще и соревнование! Областной фестиваль TourFest-2021 собрал активную рабочую молодежь. На этот раз - на берегу Плещеницкого водохранилища...

Когда отдых на свежем воздухе еще и соревнование! Областной фестиваль TourFest-2021 собрал активную рабочую молодежь. На этот раз - на берегу Плещеницкого водохранилища под Логойском. Три сотни участников соревновались в спортивном и кулинарном мастерстве.TourFest-2021 - форум, который объединяет рабочую молодежь Минской области из разных сфер и претендует стать еще одним фестивальным брендом центрального региона.Кубки и медали нашли своих обладателей. Третье место заняла команда из Слуцкого района. Серебро завоевала команда Дзержинского. Золото поехало в Несвижский район.