|
Областной фестиваль TourFest-2021 собрал активную рабочую молодежь
11.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда отдых на свежем воздухе еще и соревнование! Областной фестиваль TourFest-2021 собрал активную рабочую молодежь. На этот раз - на берегу Плещеницкого водохранилища под Логойском. Три сотни участников соревновались в спортивном и кулинарном мастерстве.
TourFest-2021 - форум, который объединяет рабочую молодежь Минской области из разных сфер и претендует стать еще одним фестивальным брендом центрального региона.
Кубки и медали нашли своих обладателей. Третье место заняла команда из Слуцкого района. Серебро завоевала команда Дзержинского. Золото поехало в Несвижский район.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда отдых на свежем воздухе еще и соревнование! Областной фестиваль TourFest-2021 собрал активную рабочую молодежь. На этот раз - на берегу Плещеницкого водохранилища...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)