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Областной фестиваль TourFest-2021 собрал активную рабочую молодежь

11.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда отдых на свежем воздухе еще и соревнование! Областной фестиваль TourFest-2021 собрал активную рабочую молодежь. На этот раз - на берегу Плещеницкого водохранилища под Логойском. Три сотни участников соревновались в спортивном и кулинарном мастерстве.

TourFest-2021 - форум, который объединяет рабочую молодежь Минской области из разных сфер и претендует стать еще одним фестивальным брендом центрального региона. 

Кубки и медали нашли своих обладателей. Третье место заняла команда из Слуцкого района. Серебро завоевала команда Дзержинского. Золото поехало в Несвижский район.


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Когда отдых на свежем воздухе еще и соревнование! Областной фестиваль TourFest-2021 собрал активную рабочую молодежь. На этот раз - на берегу Плещеницкого водохранилища...
 
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