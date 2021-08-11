Источник материала: БT

Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовской границе. Сегодня медики прокомментировали состояние беременной женщины, которую литовские пограничники без сознания выбросили к нашей линии. Процесс принудительной депортации снял на видео один из иностранцев - он также был в группе, которую литовцы выгнали на рубеж Беларуси. Наши врачи буквально через 15 минут после получения сигнала прибыли на место и начали оказывать неотложную медицинскую помощь.

Журналисты сейчас работают на месте событий. Им удалось встретиться и пообщаться с мужем пострадавшей, который остался на внешней стороне белорусской границы. Поговорили и с иракцем, которого избивали 4 раза при попытке перехода литовской границы.





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