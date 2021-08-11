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Cитуация на белорусско-литовской границе глазами наших журналистов сегодня в сюжете "Панорамы"
11.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовской границе. Сегодня медики прокомментировали состояние беременной женщины, которую литовские пограничники без сознания выбросили к нашей линии. Процесс принудительной депортации снял на видео один из иностранцев - он также был в группе, которую литовцы выгнали на рубеж Беларуси. Наши врачи буквально через 15 минут после получения сигнала прибыли на место и начали оказывать неотложную медицинскую помощь.
Эксклюзивные кадры смотрите сегодня в сюжете
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Мы продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовской границе. Сегодня медики прокомментировали состояние беременной женщины, которую литовские...
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