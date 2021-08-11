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Беларусь отзывает согласие на назначение посла США

11.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская сторона приняла решение отозвать согласие на назначение Джулии Фишер послом Соединенных Штатов в нашей стране.

Кроме того, к 1 сентября персонал американского посольства предложено сократить до 5 человек.


Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси: Нашими странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень, поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Дж. Фишер послом США в нашей стране.


Беларусь осуждает введенные против нашей страны санкции 

МИД Беларуси также решительно осуждает санкции, введенные 9 августа в отношении нашей страны США, Великобританией и Канадой. Официальный Минск указывает, что западные оппоненты, прикрываясь лицемерными лозунгами защиты прав человека и демократии, руководствуются холодным геополитическим расчетом. Их действия прямо направлены на подрыв суверенитета и независимости Беларуси, благополучия и процветания белорусского народа. Санкции являются прямым нарушением Будапештского меморандума от 1994 года, который запрещает применять меры экономического принуждения.




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Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона приняла решение отозвать согласие на назначение Джулии Фишер послом Соединенных Штатов в нашей стране. Кроме того, к 1 сентября персонал...
 
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