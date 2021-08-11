Финальная фаза учений пограничников - отработка вопросов организации и проведения режимных мероприятий на приграничной территории

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B рамках третьего этапа оперативно-тактического учения Гродненской погрангруппы сегодня отрабатываются вопросы организации и проведения режимных мероприятий на приграничной территории. Также проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий в населенных пунктах приграничной зоны.





Сергей Лепушенко, заместитель руководителя учения:





По замыслу учения, от местного населения поступает информация о нахождении в пограничной зоне незаконного вооруженного формирования. Она находит свое подтверждение, и силами отдельной службы активных мероприятий органов пограничной службы проводятся специальные действия по блокированию и уничтожению группы вооруженных лиц, незаконно проникших на территорию Республики Беларусь.





Накануне в Гродненском районе прошла активная фаза маневров. Бойцы погрангруппы из числа резерва совместно с мотострелками окружили и уничтожили прорвавшихся через границу диверсантов. Финал учения и итоги подведут завтра.







