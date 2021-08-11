|
В Заводском районе Минска произошло сразу два ДТП
11.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На внутреннем кольце МКАД водитель Volkswagen во время смены полосы движения не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате произошла еще одна авария. Грузовик, который ехал за микроавтобусом, избежал с ним столкновения, но не разъехался с Mazda. Ее водитель обратился за медицинской помощью. Остальные не пострадали. Автомобили получили механические повреждения. Причины ДТП выясняются.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На внутреннем кольце МКАД водитель Volkswagen во время смены полосы движения не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате произошла еще одна...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)