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В Заводском районе Минска произошло сразу два ДТП

11.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На внутреннем кольце МКАД водитель Volkswagen во время смены полосы движения не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате произошла еще одна авария. Грузовик, который ехал за микроавтобусом, избежал с ним столкновения, но не разъехался с Mazda. Ее водитель обратился за медицинской помощью. Остальные не пострадали. Автомобили получили механические повреждения. Причины ДТП выясняются.




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Теги: Могилев
 
 
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На внутреннем кольце МКАД водитель Volkswagen во время смены полосы движения не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате произошла еще одна...
 
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