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30 кружков откроются в Минском государственном дворце детей и молодежи
11.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда досуг - хороший шанс для саморазвития! Творческий учебный год быстро стартует и в учреждениях дополнительного образования. На каникулах столичные школьники занимаются в студиях изобразительного искусства, спортивных секциях и клубах по интересам. Новый учебный год принесет развитие самых востребованных направлений. Так, в Минском государственном дворце детей и молодежи к 1 сентября откроются около трех десятков кружков. Среди них - технические, лингвистические, хореографические. Новых идей ждут и экологические объединения.
Летние каникулы дают возможность углубленного изучения разных дисциплин. Занятия во многих кружках продолжаются и сейчас. Например, участники студии изобразительного искусства представили свои работы на международном творческом конкурсе в Казахстане. Итог - три диплома лауреатов премии для юных художников.
Прием в новые кружки и секции в Минском государственном дворце детей и молодежи начнется с 23 августа.
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Когда досуг - хороший шанс для саморазвития! Творческий учебный год быстро стартует и в учреждениях дополнительного образования. На каникулах столичные школьники...
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