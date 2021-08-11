30 кружков откроются в Минском государственном дворце детей и молодежи

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Когда досуг - хороший шанс для саморазвития! Творческий учебный год быстро стартует и в учреждениях дополнительного образования. На каникулах столичные школьники занимаются в студиях изобразительного искусства, спортивных секциях и клубах по интересам. Новый учебный год принесет развитие самых востребованных направлений. Так, в Минском государственном дворце детей и молодежи к 1 сентября откроются около трех десятков кружков. Среди них - технические, лингвистические, хореографические. Новых идей ждут и экологические объединения.

Летние каникулы дают возможность углубленного изучения разных дисциплин. Занятия во многих кружках продолжаются и сейчас. Например, участники студии изобразительного искусства представили свои работы на международном творческом конкурсе в Казахстане. Итог - три диплома лауреатов премии для юных художников.







Прием в новые кружки и секции в Минском государственном дворце детей и молодежи начнется с 23 августа.







