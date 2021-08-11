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Мама Ромы Когодовского несколько месяцев живет в палате с сыном, а с семьей общается по видео

11.08.2021 18:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мама Ромы Когодовского Мария Эдуардовна, общаясь с журналистами, призналась, что несколько месяцев живет в одной палате с сыном, а с семьей общается по видео, передает корреспондент БЕЛТА.

Женщина призналась, что ей сейчас очень тяжело. Вместе с тем она очень благодарна врачам, медсестрам, санитаркам за их тяжелую работу. "Всем врачам, кто участвовал и участвует до сих пор в лечении", - отметила она.

Лечение сына проходит исключительно за счет бюджетных средств. Никаких прогнозов касательно состояния здоровья сына Мария Эдуардовна пока не делает, ведь впереди его ожидает долгий путь восстановления и реабилитации.

Однако динамика в состоянии здоровья мальчика видна. "По сравнению с тем, какой он был и какой сейчас, конечно, видна", - отметила женщина. Она считает, что пока еще рано что-либо утверждать, поскольку сначала надо полностью восстановиться, пройти реабилитацию. "Это еще очень большой и трудный путь", - добавила она.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина призналась, что ей сейчас очень тяжело. Вместе с тем она очень благодарна врачам, медсестрам, санитаркам за их тяжелую работу. "Всем врачам, кто участвовал и...
 
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