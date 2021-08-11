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Гайдукеквич: в Беларуси есть проблемы, но решать их будем без вмешательства извне

11.08.2021 20:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть проблемы, но решать их страна будет самостоятельно, без вмешательства извне. Об этом заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"После "Большого разговора с Президентом" - а это было своеобразное подведение итогов года - я для себя понял одну важную вещь, которая крайне повлияет на всю нашу жизнь. Судьбу Беларуси будем решать только мы", - заявил Олег Гайдукевич.

Депутат согласился, что в стране есть проблемы, но, подчеркнул он, решать их белорусское государство и белорусский народ будут самостоятельно. "Мы не позволим, чтобы кто-то решал это за нас извне. Для меня это главное", - заявил политик.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"После "Большого разговора с Президентом" - а это было своеобразное подведение итогов года - я для себя понял одну важную вещь, которая крайне повлияет на всю нашу...
 
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