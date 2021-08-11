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Госпогранкомитет провел брифинг для иностранных СМИ по ситуации на границе Беларуси с Евросоюзом

11.08.2021 20:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет сегодня провел брифинг для представителей иностранных СМИ по ситуации, которая складывается на границе Беларуси с Евросоюзом, сообщили БЕЛТА в ГПК.

В мероприятии приняли участие представители Sky News, CNN, The New York Times, РБК. Во время брифинга журналистам показали видеоматериалы, которые демонстрировали факты неправомерных действий литовских пограничников в отношении иностранцев, в том числе те, которые ранее не были обнародованы. Кроме того, им предоставили возможность пообщаться с гражданином Ирака, который ранее был помещен в Вороновскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Это произошло, когда литовская сторона доставила его на границу и с применением физического насилия принудила к нарушению линии Беларуси.

Госпогранкомитет провел брифинг для иностранных СМИ по ситуации на границе Беларуси с Евросоюзом

Представителям СМИ также показали, как складывается ситуация на границе. Примером послужил участок ответственности Лидского пограничного отряда. Уже на месте журналисты смогли увидеть первые метры белорусской линии, посмотреть на технические средства охраны, пообщаться с начальником заставы и задать интересующие вопросы.

Представители Госпогранкомитета изложили все необходимые факты по различным направлениям деятельности и постарались дать ответы на острые вопросы журналистов. "Какой будет риторика и содержание материалов иностранных медиа, покажет время. Однако организация данного мероприятия для СМИ такого уровня позволила открыто изложить позицию Беларуси, что очень важно для понимания происходящего, в том числе международной общественностью", - отметили в ГПК.-0-

Госпогранкомитет провел брифинг для иностранных СМИ по ситуации на границе Беларуси с Евросоюзом

Госпогранкомитет провел брифинг для иностранных СМИ по ситуации на границе Беларуси с Евросоюзом

Госпогранкомитет провел брифинг для иностранных СМИ по ситуации на границе Беларуси с Евросоюзом

Госпогранкомитет провел брифинг для иностранных СМИ по ситуации на границе Беларуси с Евросоюзом

Фото ГПК

 
Теги: Минск
 
 
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Во время брифинга журналистам показали видеоматериалы, которые демонстрировали факты неправомерных действий литовских пограничников в отношении иностранцев, в...
 
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