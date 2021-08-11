В Витебской области лен вытереблен на 90 % площадей

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В самом разгаре и работа на поле льняном. Сейчас культура должна вылежаться под росами и солнцем. На Дубровенском льнозаводе уже приступили к переработке льнотресты нового урожая - сырье поступило на предприятие на полторы недели раньше, чем в прошлом году. Если в длине стебли из-за жары не добрали, то качество волокна нареканий не вызывает. В тонкостях льняной науки разбиралась Ольга Масловская.

Шустрые машины колесят по льняному полю. Простая операция - оборачивание ленты, а урожайность волокна увеличивает на 25 %. В возделывании долгунца с десяток технологических операций, и мелочей здесь не бывает, подчеркивают специалисты Дубровенского льнозавода. Свои условия диктует и погода. Лидер отрасли в этом году уборку льна начал на полторы недели раньше.

Ставка на отечественные сорта льна

Семена под урожай будущего года заготавливают сами, экспериментируют с сортами, пробуют новинки от белорусских селекционеров.

На Дубровенских полях лен восьми сортов. Ставку сделали на отечественные. Им отдали 65 % посевных площадей. Первым в этом году поспел долгунец "грант", а лучшее качество волокна демонстрирует "дукат".

Августовские дожди создали отличные условия для вылежки льна. Волокно приобрело благородный стальной оттенок и крепость.

В Дубровно приступили к переработке льнотресты нового урожая

Ольга Кривова почти 40 лет на заводе. История предприятия - история ее семьи. Здесь трудились дед, отец, сейчас сестра, муж, сын. Поэтому за результат болеют. В прошлом году предприятие торговало не только внутри страны - за продукцией дубровенских льноводов приезжали из Польши, Китая, Румынии, Литвы, Латвии. И в этом сезоне ажиотажный спрос. Линии работают круглосуточно.

В хранилище уже заложили больше тысячи тонн тресты. Рекордные 12 тысяч не возьмут, но на год бесперебойной работы - уверяют заводчане - сырья заготовят. Сохранить урожай под дождем и снегом уже не проблема - в прошлом году построили новые крытые площадки.





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