Источник материала: БT

Миграционный кризис, гибридная война, геноцид, пандемия, экономика и, конечно, социальный вектор. Пожалуй, не было такой темы, которую накануне не затронул Президент во время "Большого разговора".

После прямого эфира на имя Александра Лукашенко поступило множество отзывов в администрацию главы государства.

Реакция людей говорит о том, что для них ответы белорусского лидера сняли множество вопросов, связанных с настоящим и будущем страны. Они прямо об этом пишут и высказывают слова поддержки курсу, которого придерживается государство.

География писем не ограничивается Беларусью. Сообщения приходят как из ближнего, так и дальнего зарубежья. "Большой разговор с Президентом" смотрели люди, которые активно интересуются международной политикой и положением дел в соседних странах.

Отзывы все еще продолжают поступать в Администрацию Президента Беларуси.





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