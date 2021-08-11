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О чем молчит западная пропаганда - в авторском комментарии М. Петрашко
11.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ориентиры нашего государства, которые были подтверждены и озвучены во время "Большого разговора", услышали не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Откровенный диалог главы государства в прямом эфире произвел большой эффект во всем мире, что, конечно, стало крайне неудобным для некоторых. Ведь не всем подходят такие "диктаторские" методы работы.
В репортажах и публикациях по следам "Большого разговора" наши западные коллеги попросту умалчивали о важных деталях, другие же и вовсе продолжали плодить фейки. О чем же молчит западная пропаганда - авторский комментарий Марии Петрашко (видео).
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Ориентиры нашего государства, которые были подтверждены и озвучены во время "Большого разговора", услышали не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами....
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