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Госпогранкомитет Беларуси организовал брифинг для представителей иностранных СМИ

11.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему о происходящем на границе в западных СМИ ни слова - ни о выброшенной беременной женщине и детях, ни о синяках и следах побоев у граждан Ирака. Может быть, наши, с позволения сказать, коллеги не владеют ситуацией? Поможем!

Сегодня Госпогранкомитет Беларуси организовал брифинг для представителей иностранных СМИ - Sky News, CNN, The New York Times, РБК - всех тех, что были и на "Большом разговоре". Но вот западники там не смогли сформулировать вопросы. Может быть, на эту тему в своих изданиях молчат не будут? Тем более, продемонстрированы видеоматериалы, где ясно видны факты неправомерных действий литовских пограничников в отношении иностранцев. Были и кадры, которые ранее не показывал Госпогранкомитет. Журналисты лично пообщались с гражданином Ирака, который был доставлен в Вороновскую районную больницу (его литовская сторона выдворила с применением физического насилия, фактически вынудив нарушить границу с Беларусью). После просьбы побывать на месте представители СМИ отправились на участок ответственности Лидского погранотряда, где увидели первые метры белорусской границы, посмотрели на технические средства охраны и задали вопросы начальнику заставы.

Представители Госпогранкомитета изложили все необходимые факты и постарались дать ответы на острые вопросы журналистов.

Какой будет риторика и содержание материалов иностранных медиа, покажет время.


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Почему о происходящем на границе в западных СМИ ни слова - ни о выброшенной беременной женщине и детях, ни о синяках и следах побоев у граждан Ирака. Может быть, наши,...
 
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