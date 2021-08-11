К. Лебедева встретилась с пострадавшими от рук литовских пограничников

Источник материала: БT

Эта яма становится все глубже. Еще недавно страны ЕС трубили о толерантности и гуманности, открыв свои двери для беженцев. Теперь же попросту не справившись с наплывом, выбрасывают людей в бессознательном состоянии, травят на них собак, а потом нагло оправдываются, что мы этого не делали. Они могут избить человека, отобрать деньги и выбросить - фашизм и шовинизм в его ярчайшем проявлении. Это ли не показатель кризиса в стране, прежде всего, по отношению к себе подобным. Ксения Лебедева встретилась с пострадавшими от рук литовских пограничников.

Это не просто ворота между литовско-белорусской границей - это фильтр на человечность, чем литовское правительство и пограничные войска сегодня не могут похвастаться, зато могут похвастаться избиениями беженцев и тем, как они могут избавляться от бездыханных тел. Презумпция невиновности, конечно, существует, но по данным, которые мы собрали для этого репортажа, можно с уверенностью заявлять, что литовские власти ведут себя, как фашисты, и участвуют в сокрытии преступлений собственных подчиненных.

Впервые об этом заговорил не первый национальный телеканал, и не другие госсми, об этом сказали те, кому нанесли физический и моральный вред. Еще и обокрали.

Хуссейн из Ирака. Ему 30, он главный кормилец семьи, потому что его отец был убит - ни для кого не секрет, что многие религиозные обострения между шиитами, суннитами, курдами проходили в том числе под руководством военного альянса и в целом коллективного Запада. В 2018 году Хуссейн тоже чуть не распрощался с жизнью - получил огнестрельные ранения. Хуссейн хотел попасть через Литву в Испанию, ведь там, в отличие от Ирака, демократия и соблюдаются права человека. На собственной коже он узнал, что европейцы имели в виду.

Можно много говорить, что нелегалы с Ближнего Востока нарушают закон, но с другой стороны - на прибытие в Евросоюз они имеют полное моральное право, ведь западная коалиция разгромила города Афганистана, Ирака и Сирии и теперь пожизненно должны их опекать. Но почему-то "демократы" об этом предпочли забыть - неужели память может быть настолько короткой, а люди, которые это совершали, настолько бездушными, да и люди ли это, если с человеком другой расы обращаются, как со скотиной.

Всем уже понятно, что такое отношение к беженцам со стороны правительства Литвы вызвано их несостоятельностью в решении миграционного кризиса и в целом кризиса в стране другим способом - ЕС отказалось участвовать в строительстве "великой литовской стены" вдоль белорусской границы. Люди выходят на улицы Вильнюса, чтобы заявить о своем несогласии со стратегией правительства - введения обязательной вакцинации и захвата имущества в интересах государства, а именно на содержание беженцев, то есть денег на решение проблемы нет! Что остается? Выбрасывать их за границу.

История про беременную женщину, которую литовские пограничники выбросили на нашу сторону, облетела все СМИ. После чего литовская сторона начала оправдываться и выкладывать странное видео, где якобы женщина встала и пошла. Но время и день на видео, к сожалению, не соответствуют. Как быть? Это ее муж. Мы ему показали заранее отснятое видео, где жена и дети в полном порядке. Слезы на глазах говорят лучше всяких слов.

В Поставской ЦРБ сообщили, что на данный момент с женщиной, плодом и ее четырьмя девочками все в порядке и она готова к переводу в пункт временного пребывания беженцев в Витебск. Но поступила она в очень плохом состоянии.

О том, как развиваются события, расскажем в наших программах. Вернее, не мы, а сами мигранты.





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