Состояние Ромы Когодовского стабилизировано

Источник материала: БT

Начнем с истории, которая еще недавно держала всю страну в напряжении, белорусы всей душой поддерживали двух юных ребят, за жизни которых все это время боролись наши медики.

Сегодня появилось счастливое продолжение - состояние 12-летнего Ромы Когодовского удалось стабилизировать. Мальчик, который во время пожара вынес из огня своего двухлетнего брата, жив и идет на поправку. За жизнь подростка боролись лучшие врачи столицы. Лечение юного героя на личный контроль взял Президент. Ситуация была крайне сложная, звучали предложения отправить Рому даже в Россию, но глава государства настоял - лечить будем здесь. Рассказали в Минздраве о здоровье и другого подростка из Мядельского района. Он в апреле получил электротравму на рыбалке. Молодой человек уже прошел первый курс реабилитации и вчера был выписан домой.

Врачей, которые спасли детей, представят к государственным наградам - это поручение Президента. Получит награду и маленький герой, который храбро спас брата из огня. Анастасия Бенедисюк продолжит.

За моей спиной - детское отделение ожогового центра БСМП. Именно там на 5 этаже сейчас находится Рома Коготовский, в палате интенсивной терапии. У него есть телевизор, и, вполне вероятно, он мог бы смотреть этот репортаж, но родители приняли решение пока не рассказывать мальчику о всех трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Как и все дети, он смотрит мультики, а еще, и это отмечают все врачи, любит военное кино.

Он и сам будто герой фильма! Вынести на руках из пылающего огня младшего брата, спасти его (тот отделался лишь испугом) и только потом бороться за свою жизнь. 12-летнего героя пришлось не вырывать из лап смерти, а буквально выцарапывать. Каждый день. Все 103 дня. Да и для медиков это была долгая, мучительная, тяжелая психологически и хирургически ювелирная работа.

В реанимации парень провел 3,5 месяца. Сейчас в их помощи не нуждается, но заведующий отделением рассказывает, вместе с коллегами и сейчас нередко заходят к Роме в гости. Видеть динамику - для них это лучшая награда!

Были и осложнения. С ними приходилось бороться параллельно. Антибактериальная терапия, инвазивные мониторинги с помощью самых современных технологий. Проводили консилиумы с зарубежными коллегами. Доставали любые лекарства - все за счет государства. Рома перенес 22 операции.

12-летний герой учился заново дышать. Сделать первый шаг еще предстоит. Впереди большая работа по реабилитации. Безусловно, пусть Рома и не знает, как все мы за него переживали и болеем до сих пор. Наверняка, эта поддержка передается, добавляя сил не только ему и врачам, но и маме. Все это время она находится у постели сына. В одной палате - больше 100 дней.

Маму Ромы можно (было бы!) долго расспрашивать про состояние Ромы, что смотрит, что ест, что говорит. Да и помним, про пепелище на месте дома. Было поручение - выдали другое - просторное комфортное жилье, к тому же строят свое отдельное, но и это все пока без нее. Куда важнее каждую минуту быть рядом с сыном!

Минздрав: подросток, который получил электротравму, выписан

Живой, беда позади. Что еще тут можно добавить.

Это уже Мстиславский район. Вторая история спасения медиков из ожогового центра БСМП. Вадиму Пальченко тоже еще предстоит курс восстановления.







Забросил удочку, но зацепил высоковольтную линию.

Врачи диагностировали ожоги 70 % тела. 4 месяца в больнице, 19 операций. 1 июня у Вадима был день рождения - пропустил. Родители обещают - еще соберутся!

В будущем парень мечтает связать свою жизнь с охраной правопорядка, рассказать детям, научить, предупредить - это ведь в силах взрослых.

Президент поручил наградить медперсонал и самого Романа Когодовского

Александр Лукашенко поручил наградить героев! Всех врачей, спасавших детские жизни, представят к государственным наградам. Получит награду и Рома Когодовский, вынесший на своих руках из огня двухлетнего братика.





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