В Беларуси собрано 4 миллиона 863 тысячи тонн хлеба

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Миллион тонн зерна намолотили в Брестской области. Рубеж переступили в Барановичском районе.

В хозяйстве "Птицефабрика Дружба" обмолотили уже более 70 % площадей. Урожайность - выше средней по району - 45,8 центнера с гектара. Эта уборочная для региона выдалась непростой. Из-за жары и недостатка влаги в начале лета на полях высыхали колосья. Чтобы минимизировать потери, аграриям пришлось начать кампанию раньше запланированного и одновременно собирать урожай сразу нескольких культур. Выполнить задачу помогли подготовленные кадры и техника.

Сергей Карпенко, председатель Барановичского райисполкома:

В этой уборочной у нас задействовано 124 комбайна - полностью укомплектованы экипажами. Из них 20 экипажей молодежные. На отвозке зерна у нас уже три водителя на сегодняшний день переступили двухтысячный рубеж.

Завершил уборку зерновых Столинский район Брестской области. На очереди - Березовский и Ивановский.

Всего в стране собрано 4 миллиона 863 тысячи тонн хлеба. Зерновые остаются еще на 30 процентах площадей. Лидер по намолоту - Минская область - на ее счету 1 миллион 184 тысяч тонн. По урожайности - Гродненская - здесь получают 39,2 центнера с гектара и уже собрали 714 тысяч тонн хлеба. Намного быстрее прошлых лет идет жатва в самом северном регионе страны - здесь уже освоено 65 процентов площадей и намолочено 616 тысяч тонн зерна.

Даже в Шумилинском районе, который не входит в число житниц региона из-за тяжелых почв и сложного рельефа полей, появились первые экипажи-тысячники.





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