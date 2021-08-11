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Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы
11.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сохранить правду и не допустить попыток переписать историю. Накануне старта молодежного форума представители делегаций съезда Минска и области, и отраслевых комитетов БРСМ возложили цветы к подножию монумента. Такая церемония проходит уже в 44 раз.
Молодежный форум объединит 500 делегатов из всех регионов Беларуси
Молодежный форум объединит 500 делегатов из всех регионов Беларуси. Уже завтра в формате открытого диалога участники съезда примут стратегию развития молодежной организации до 2025 года.
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Сохранить правду и не допустить попыток переписать историю. Накануне старта молодежного форума представители делегаций съезда Минска и области, и отраслевых...
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