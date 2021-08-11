Делегаты съезда БРСМ возложили цветы к монументу Победы

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Сохранить правду и не допустить попыток переписать историю. Накануне старта молодежного форума представители делегаций съезда Минска и области, и отраслевых комитетов БРСМ возложили цветы к подножию монумента. Такая церемония проходит уже в 44 раз.

Молодежный форум объединит 500 делегатов из всех регионов Беларуси

Молодежный форум объединит 500 делегатов из всех регионов Беларуси. Уже завтра в формате открытого диалога участники съезда примут стратегию развития молодежной организации до 2025 года.





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