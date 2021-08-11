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Об этом говорил и Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом", который состоялся в понедельник, но до сих пор остается в топе новостных лент. За посылами, которые прозвучали во время встречи, пристально следили и в Украине. Причем слова Александра Лукашенко буквально разбирали на цитаты прямо во время прямого эфира. Вот что отмечают эксперты.

Евгений Мураев, лидер партии "Наши", народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созывов:

Смыслов в пресс-конференции Лукашенко было достаточно много. Огромный блок вопросов был посвящен Украине, и это важно для нас, для осмысления того, что происходит. Я могу сказать, что к Лукашенко можно относиться по-разному, потому что он достаточно долгий период президент, и я отношусь к нему с уважением только за то, что он не позволил зацвести буйным цветом олигархат, за то, что он сохранил государственные монополии, социальную медицину, что он защищает государственные институты и, соответственно, сохранил свою субъектность, суверенитет страны в отличие от Украины. Да, наши отношения сильно подпорчены. Если вы помните событие с администратором телеканала Nexta Протасевичем, с посадкой самолета, когда Украина самая первая отменила авиарейс и заговорила о санкциях, я говорил тогда, что это глупо, очень нерационально, и что это, во-первых, единственная площадка в Минске, на которой проходят переговоры по мирному урегулированию конфликта на востоке нашей страны, и это один из крупнейших торговых партнеров.





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