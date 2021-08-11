Большой разговор: эксперты о выступлении Лукашенко

«Большой разговор» с Александром Лукашенко не принес ни сенсационных заявлений, ни ответов на вопросы, которых ждали. Эксперты ожидают продолжения репрессий, попыток «перевернуть страницу», стагнации экономики и системы в целом.

Не было главного ответа

«Во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко охотно рассуждал о многом. Но не было разговора о главном — причинах того жестокого общественно-политического кризиса, который охватил Беларусь после выборов-2020», - прокомментировал в своем телеграм-канале выступление Лукашенко политический обозреватель Александр Класковский.

Он уточнил, что «была нарисована далекая от реальности схема»: Лукашенко говорил о «тотальной гласности» со стороны властей и подготовке к перевороту оппозицией. На деле, по мнению эксперта, причиной эксперта стало то, что «общество переросло законсервировавшуюся власть, захотело перемен».

«Речь Лукашенко изобиловала ругательствами в адрес политических противников, слово «мерзавец» было одним из самых частых. Совершенно очевидно, что руководство режима не собирается идти на диалог с другой частью общества, условно говоря - сторонниками перемен. Курс на их подавление продолжится», - считает Класковский.

Политический обозреватель подчеркнул, что, чтобы оправдать самые жестокие репрессии, власти стремятся «демонизировать оппонентов: мол, это сплошь ворюги (Бабарико), бандиты и т.п.».

«Главный месседж состоял в том, что система устояла под натиском «очумелых», которых дергали за ниточки западные кукловоды, что она крепка и незыблема. И даже когда Лукашенко уйдет, президентом станет кто-то из преданных ему людей. В этом плане несогласной части белорусов навязывается ощущение фатализма», - добавил эксперт.

Александр Класковский считает, что «беспрецедентное насилие действительно позволяет режиму решить на какое-то время проблему удержания власти, контроля над обществом», а внутриполитический кризис «придавлен бетонной плитой репрессивной политики, однако никак не разрешен».

«"Большой разговор" еще раз показал, что у нынешней власти нет никакой вразумительной программы развития, никакого образа будущего», - подчеркнул аналитик.

Обострение пройденного

«Лукашенко поставил очередной рекорд выступления. Более 8 часов. Правда, не совсем понятно, зачем было так много говорить. Это как раз тот случай, когда количество не переходит в качество», - считает политолог Валерий Карбалевич.

По его смнению, все услышали ту версию событий прошлого года, которую слышим много месяцев, стандартную агрессивную риторику в адрес внутренних оппонентов, Запада. «Вразумительного ответа на вопрос, для чего все это было, мы так и не получили», - написал в своем телеграм-канале Карбалевич.

Эксперт отметил, что Лукашенко раздражался, отвечая на острые вопросы, предлагал Западу переговоры и одновременно шантажировал «мигрантами, ядерными материалами», в в конце концов, заявил, что насильственное отстранение его от власти означало бы Третью мировую войну. «То есть, вопрос ставится так: либо согласие на власть Лукашенко над Беларусью, либо мировая война. Выбирайте!» - подчеркнул политолог.

Валерий Карбалевич Что касается вопроса об интеграции с Россией, Лукашенко вернулся к своей прежней риторике. Мол, Москва сама саботировала создание "Союзного государства", препятствие к интеграции — неравенство цен на энергоресурсы, и др. Сильно возмущался заявлениями отдельных российских пропагандистов на ТВ.

Лукашенко обострил ультиматум угрозой войны

На угрозу третьей мировой войной обратил внимание и политолог Андрей Елисеев.

«До сей пор посыл был следующий: принимайте статус кво и давайте денег, иначе здесь усилится Россия, а это вам не надо. Теперь ультиматум стал жестче : «переворачивайте страницу» и принимайте мое вечное правление, потому что оно выгодно России, иначе рискуете началом третьей мировой войны», - написал в своем Facebook эксперт.

Кроме этого, как считает эксперт, в вопросе признания Крыма российским «Лукашенко сформулировал ответ Кремлю по поводу Крыма в духе "когда рак на горе свистнет». «До этого (в мае) в такой же манере белорусскому народу и западным странам было обещано насчет проведения честных выборов: «Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», - заключил Елисеев.

Ничего не было?

«Насилия не было, репрессий нет, а у вас вообще негров линчуют – краткое резюме восьмичасового выступления Лукашенко», - отметил аналитик Егор Лебядок.

Он отметил новый формат «Большого разговора» (по сути, это было расширенное шоу Соловьева), «пригласили корреспондентов с CNN, BBC, WSJ и др, которых пытались гнобить присутствующие сторонники Лукашенко, и сам он гнобил Запад».

«Из разговора Лукашенко следует вывод, что сохранение памяти в народе о произошедшем за истекший год явно будет влиять на инфоработу Лукашенко и Ко, которая большей частью и направлена на стирание памяти, «переворачивание страницы». В таком ключе перманентная циркуляция среди людей того, что произошло, это не повторение пройденного (якобы не сработало и не нужно, что это из пустого в порожнее), а часть системных действий», - написал Лебедок в своем Facebook.

Аналитик считает, что в условиях, когда «от вас требуют забыть и молчать», одним из факторов консолидации общества для сохранения памяти народа и осознания важности свободы и независомости станет «интенсификация коммуникаций, прежде всего межличностных и межрегиональных (с людьми из населенных пунктов дальше от Минска)».

И что с экономикой?

На «Большом разговоре» выступил министр экономики, который рассказывал о росте в этой сфере в Беларуси, напомнил в эфире программы «Народной экономики» экономист Ярослав Романчук.

«Если посмотреть внимательно на то, что происходит в нашей экономике, то мы совершенно четко видим, что всё что происходит позитивное является следствием того, что Беларусь интегрирована в мировую экономику благодаря сырьевым товарам, и санкции никак не повлияли на эти торговые потоки», - пояснил феномен малозаметного успеха Романчук.

Не зря, считает экономист, данные о том, какие товары попали под санкции, были засекречены. «В итоге мы будем оценивать белорусскую экономику без 35% того, что раньше составляло белорусский экспорт», - пояснил он.

Он предложил к этому готовиться, так как страдать от санкций будут прежде всего белорусские домашние хозяйства. «Катализатор этого кризиса будет, когда резко упадут цены на нефтепродукты, сырьевые товары», - предположил экономист.

В условиях очень болезненных санкций, пояснил Ярослав Романчук, для Беларуси «Россия становится не только кредитором последней надежды, но и инвестором последней надежды, но и банкиром последней надежды, но и защитником последней надежды».

Но при этом Лукашенко в российской теме вернулся к риторике годовой давности. «Целый год прошел. Лукашенко получил от России дипломатическую, финансовую, ресурсную, военную, информационную поддержку. И все, спасибо большое, до свидания Кремль со своими 31 картами и договоренностями, на которые рассчитывала Россия, увидев слабого Лукашенко», - отметил Романчук.

Он ожидает, что за «Большим разговором будут большие тёрки с Кремлем». По мнению эксперта, Лукашенко продемонстрировал, что не готов к диалогу, конфликт и обнуление права продолжаются. «Большой разговор оказался большим смысловым пузырем. Ни одного серьезного ответа на осмысление ситуации - нет», - считает Романчук.

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