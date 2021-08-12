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Картина дня: поручение правительству ответить на санкции, заседание Конституционной комиссии и вручение госнаград
12.08.2021 07:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 11 августа
Глава государства
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Врачей, спасших мальчиков Романа и Вадима с сильными ожогами,
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Во время награждения
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Депутаты - члены рабочей группы Национального собрания Беларуси по делам белорусов зарубежья
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 13 августа
Международный день левши.
80 лет назад родился Грищенко Михаил Михайлович (г.Чита, Россия), белорусский артист балета. В 1960 году окончил Белорусское хореографическое училище, в 1980-м - Белорусский театрально-художественный институт. В 1960-1981 годах - солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Танцовщик героического плана. Среди партий: Иван ("Альпийская баллада" Е.Глебова), Спартак ("Спартак" А.Хачатуряна), Базиль ("Дон Кихот" Л.Минкуса) и др. Автор книги "Белорусский балет и современная тема".
50 лет назад родился Вдовиченков Владимир Владимирович, российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (2012). Снимался в фильмах "Президент и его внучка", "Тарас Бульба", телесериалах "Бригада", "Белая гвардия", "До свидания, мальчики" и др.
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Картина дня: поручение правительству ответить на санкции, заседание Конституционной комиссии и вручение госнаград
ВЧЕРА Картина дня. 11 августа Глава государства Александр Лукашенко поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против...
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