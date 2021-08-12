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Курсы валют на 12 августа - доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел

12.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Доллар и евро на торгах в среду подорожали, российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 95 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских.



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Доллар и евро на торгах в среду подорожали, российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 95 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100...
 
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