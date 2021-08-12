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Форум "Единство молодежи - сила Беларуси!" объединит полтысячи делегатов со всей республики

12.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Единство молодежи- сила Беларуси!" Полтысячи делегатов из всех регионов объединит сегодня в Минске молодежный форум. Это учащиеся, студенты и работающая молодежь. Приветствие участникам 44-го съезда БРСМ направил Президент. Александр Лукашенко отметил: это событие знаковое в истории организации, а три отчетных года стали временем реализации возможностей для сотен тысяч членов союза.

Вы - прекрасное, умное, активное, ответственное поколение, которое выросло в независимой стране и уже сейчас созидает для нее наилучшее будущее. Продолжая лучшие традиции молодежного движения, вы генерируете интересные и нужные проекты.Сегодня молодежный форум подведет итоги  работы и определит дальнейшие шаги развития объединения. Убежден: у делегатов съезда много новых полезных инициатив и востребованных идей, которые будут реализованы на благо нашей любимой Беларуси", -  говорится в приветствии главы государства.


Единство молодежи - сила Беларуси! 


В числе общественно значимых направлений, в которых каждый участник Союза молодежи может в полной мере проявить себя, белорусский лидер назвал патриотическое воспитание, поддержку молодых семей, культуру, науку, спорт и волонтерство.

На форуме в  формате открытого диалога участники примут стратегию развития Союза молодежи на пятилетку. В ней особое внимание  уделено гражданско-патриотическому воспитанию. Делегаты уверены: нельзя допустить попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Выделили для обсуждения и вопросы правового воспитания.  Также предмет разговора - работа студенческих отрядов, расширение географии и количества участников (уже в этом году заявки подали почти 30 тысяч человек). Отдельным блоком  рассмотрят развитие социальных сетей и молодежных мессенджеров.  И кульминационным моментом станет избрание нового состава Центрального комитета и контрольной комиссии. 

Накануне старта молодежного форума представители делегаций возложили цветы к подножию монумента Победы в Минске. Такая церемония проходит уже в 44-й раз.

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Теги: Минск
 
 
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"Единство молодежи- сила Беларуси!" Полтысячи делегатов из всех регионов объединит сегодня в Минске молодежный форум. Это учащиеся, студенты и работающая молодежь....
 
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