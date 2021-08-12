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Форум "Единство молодежи - сила Беларуси!" объединит полтысячи делегатов со всей республики
12.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Единство молодежи- сила Беларуси!" Полтысячи делегатов из всех регионов объединит сегодня в Минске молодежный форум. Это учащиеся, студенты и работающая молодежь. Приветствие участникам 44-го съезда БРСМ
Единство молодежи - сила Беларуси!
В числе общественно значимых направлений, в которых каждый участник Союза молодежи может в полной мере проявить себя, белорусский лидер назвал патриотическое воспитание, поддержку молодых семей, культуру, науку, спорт и волонтерство.
На форуме в формате открытого диалога участники примут стратегию развития Союза молодежи на пятилетку. В ней особое внимание уделено гражданско-патриотическому воспитанию. Делегаты уверены: нельзя допустить попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Выделили для обсуждения и вопросы правового воспитания. Также предмет разговора - работа студенческих отрядов, расширение географии и количества участников (уже в этом году заявки подали почти 30 тысяч человек). Отдельным блоком рассмотрят развитие социальных сетей и молодежных мессенджеров. И кульминационным моментом станет избрание нового состава Центрального комитета и контрольной комиссии.
Накануне старта молодежного форума представители делегаций возложили цветы к подножию монумента Победы в Минске. Такая церемония проходит уже в 44-й раз.
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"Единство молодежи- сила Беларуси!" Полтысячи делегатов из всех регионов объединит сегодня в Минске молодежный форум. Это учащиеся, студенты и работающая молодежь....
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