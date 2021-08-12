|
А. Стариков: Псевдодемократическая власть Литвы не способна справиться ни с одним вызовом
12.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Недовольства людей в Литве будут и дальше накатываться снежным комом. Теперь улица для них - единственный вариант быть услышанными литовскими властями. Пока же на диалог чиновники не стремятся. Более того, в адрес протестующих звучат оскорбления и угрозы заключения. В очередной раз руководство соседней страны показало свою недальновидность.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недовольства людей в Литве будут и дальше накатываться снежным комом. Теперь улица для них - единственный вариант быть услышанными литовскими властями. Пока же на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)