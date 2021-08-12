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А. Стариков: Псевдодемократическая власть Литвы не способна справиться ни с одним вызовом

12.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Недовольства людей в Литве будут и дальше накатываться снежным комом. Теперь улица для них - единственный вариант быть услышанными литовскими властями. Пока же на диалог чиновники не стремятся. Более того, в адрес протестующих звучат оскорбления и угрозы заключения. В очередной раз руководство соседней страны показало свою недальновидность. 

И вот как сложившуюся ситуацию комментирует руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков. 

Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews:
Псевдодемократическая власть не способна справиться ни с одним вызовом: ни с миграционным, ни с ковидным. И главное - с собственной глупостью они тоже не способны справиться.  То, что мы видели, это не свойственно в Литве  ни по масштабу, ни по жесткости протестов, но этим не закончится,  к сожалению. Как будет развиваться ситуация? Это не последний протест. Протесты будут.  Это не только столичная дискотека. Это общереспубликанская история. Есть власть, которая оторвалась от народа, она его не слышит, и народ - обычно молчаливый в Прибалтике - сказал, что не согласен, но диалога нет. Значит будет улица.


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Недовольства людей в Литве будут и дальше накатываться снежным комом. Теперь улица для них - единственный вариант быть услышанными литовскими властями. Пока же на...
 
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