А. Стариков: Псевдодемократическая власть Литвы не способна справиться ни с одним вызовом

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Недовольства людей в Литве будут и дальше накатываться снежным комом. Теперь улица для них - единственный вариант быть услышанными литовскими властями. Пока же на диалог чиновники не стремятся. Более того, в адрес протестующих звучат оскорбления и угрозы заключения. В очередной раз руководство соседней страны показало свою недальновидность.



И вот как сложившуюся ситуацию комментирует руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.



Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews:

Псевдодемократическая власть не способна справиться ни с одним вызовом: ни с миграционным, ни с ковидным. И главное - с собственной глупостью они тоже не способны справиться. То, что мы видели, это не свойственно в Литве ни по масштабу, ни по жесткости протестов, но этим не закончится, к сожалению. Как будет развиваться ситуация? Это не последний протест. Протесты будут. Это не только столичная дискотека. Это общереспубликанская история. Есть власть, которая оторвалась от народа, она его не слышит, и народ - обычно молчаливый в Прибалтике - сказал, что не согласен, но диалога нет. Значит будет улица.



