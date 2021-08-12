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Молодежный форум "Единство молодежи - сила Беларуси!" пройдет сегодня в Минске

12.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Единство молодежи - сила Беларуси!"  Молодежный форум пройдет сегодня в Минске и объединит полтысячи делегатов из всех регионов. Это учащееся, студенты и работающая молодежь. 

В формате открытого диалога участники примут стратегию развития Союза молодежи на пятилетку. В ней особое внимание  уделено гражданско-патриотическому воспитанию. Делегаты уверены: нельзя допустить попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Выделили для обсуждения и вопросы правового воспитания. 


Молодежный форум объединит 500 делегатов со всех регионов Беларуси


Также предмет разговора - работа студенческих отрядов с расширением географии и количеством участников (в этом году заявки подали почти 30 тысяч человек). Отдельным блоком развитие социальных сетей и молодежных мессенджеров. И кульминационным моментом станет избрание нового состава Центрального комитета и контрольной комиссии. 

Накануне старта молодежного форума представители делегаций возложили цветы к подножию монумента Победы в Минске. Такая церемония проходит уже в 44-й раз.



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Теги: Минск
 
 
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"Единство молодежи - сила Беларуси!"  Молодежный форум пройдет сегодня в Минске и объединит полтысячи делегатов из всех регионов. Это учащееся, студенты и...
 
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