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13 августа прием граждан проведет министр сельского хозяйства и продовольствия

12.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Приемы граждан в августе продолжаются в Совете Министров. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет встречу 13 августа. А министр информации Владимир Перцов - в будущую среду, 18 августа. На 20 августа запланирован прием граждан у министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского.

Личные приемы проходят в Минске весь август и начинаются с 10 утра. 
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Теги: Минск
 
 
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Приемы граждан в августе продолжаются в Совете Министров. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет встречу 13 августа. А министр...
 
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