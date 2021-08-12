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13 августа прием граждан проведет министр сельского хозяйства и продовольствия
12.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Приемы граждан в августе продолжаются в Совете Министров. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет встречу 13 августа. А министр информации Владимир Перцов - в будущую среду, 18 августа. На 20 августа запланирован прием граждан у министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского.
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Приемы граждан в августе продолжаются в Совете Министров. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет встречу 13 августа. А министр...
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