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Все, что вы хотели знать о строительстве домов, покажем в проекте "Один день" сегодня на "Беларусь 1"

12.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Под этим брендом построено более 25 млн квадратных метров жилья как в Беларуси, так и за пределами. Крупнейшее в нашей стране строительное предприятие - ОАО "МАПИД" - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". За свою 50-летнюю биографию компания возвела 3 200 зданий и сооружений. МАПИД проектирует и возводит жилые дома, коттеджи, а также гостиницы, бизнес-центры, детские сады, спортивные объекты - все из изделий собственного производства. Как проходит строительство домов? Чем современные панельки отличаются от предыдущих серий? И по какому принципу создаются стены? Об этом и не только сегодня вечером в нашем эфире.

Выпуск о строительном предприятии МАПИД сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".

Другие выпуски проекта смотрите здесь.

 
 
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Под этим брендом построено более 25 млн квадратных метров жилья как в Беларуси, так и за пределами. Крупнейшее в нашей стране строительное предприятие - ОАО "МАПИД" -...
 
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