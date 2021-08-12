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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все, что вы хотели знать о строительстве домов, покажем в проекте "Один день" сегодня на "Беларусь 1" Под этим брендом построено более 25 млн квадратных метров жилья как в Беларуси, так и за пределами. Крупнейшее в нашей стране строительное предприятие - ОАО "МАПИД" -...

Под этим брендом построено более 25 млн квадратных метров жилья как в Беларуси, так и за пределами. Крупнейшее в нашей стране строительное предприятие - ОАО "МАПИД" - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". За свою 50-летнюю биографию компания возвела 3 200 зданий и сооружений. МАПИД проектирует и возводит жилые дома, коттеджи, а также гостиницы, бизнес-центры, детские сады, спортивные объекты - все из изделий собственного производства. Как проходит строительство домов? Чем современные панельки отличаются от предыдущих серий? И по какому принципу создаются стены? Об этом и не только сегодня вечером в нашем эфире.Выпуск о строительном предприятии МАПИД сразу после. Смотрите проекти в субботу наДругие выпуски проекта смотрите