На встречу с министром МВД приехали люди из разных уголков Беларуси

Источник материала: БT

Услышать каждого и по возможности решить проблемы. Глава МВД провел прием граждан, встреча хоть и проходила в столице, на беседу с Иваном Кубраковым приехали люди из разных уголков страны. Обращения касались не только работы правоохранительных органов, но и благоустройства городской среды, регулирования деятельности садовых товариществ, отмены запрета на торговлю бытовыми пиротехническими изделиями. По поручению главы ведомства, специалисты проведут детальную проверку и граждан, многие жаловались на буйных соседей.Также глава ведомства пообещал, что подобные приемы будут проводиться и дальше, как только возникнет необходимость.