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Как пройти техосмотр, расскажет специалист

12.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси с начала года более миллиона автомобилей получили допуск к участию в дорожном движении. Цифры значительно превышают результаты предыдущего периода. За прошлый год всего ТО прошли около 700 тысяч. А в июле нынешнего года к дорожному движению допустили чуть более сотни тысяч машин, это почти вдвое больше обычного. Специалисты связывают такую активность с отменой в начале года дорожного сбора. А не так давно у Белтехосмотра появился свой YouTube-канал, где сотрудники предприятия отвечают на вопросы автомобилистов. Как получить доступ к движению и когда бумажные разрешения перейдут в электронный формат? 

Подробнее в сюжете Алины Лаппо. 

 
 
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В Беларуси с начала года более миллиона автомобилей получили допуск к участию в дорожном движении. Цифры значительно превышают результаты предыдущего периода. За...
 
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