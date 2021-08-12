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В Беларуси молодежная политика - один из приоритетов в работе госинститутов - Сергеенко

12.08.2021 14:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.  В Беларуси молодежная политика - один из приоритетов в работе государственных институтов, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время съезда БРСМ. Мероприятие проходит сегодня в Минске под слоганом "Единство молодежи - сила Беларуси!", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня молодежная политика - один из приоритетов в работе государственных институтов. В стране делается все, чтобы каждый мог себя реализовать в жизни, профессии, общественной работе, семье как гражданин и как патриот. Страна вкладывает большие ресурсы в поддержку одаренной молодежи, многодетных семей, создание системы трудоустройства молодых специалистов, и так будет и впредь. Глава государства уделяет самое пристальное внимание развитию молодежных инициатив и проектов. Разработаны и реализуются правовые акты, направленные на поддержку студенческого струдотрядовского движения, сельской молодежи, талантливых и одаренных ребят, создание резерва кадров для республиканских и местных органов власти и управления, развитие многих других инициатив и направлений, - рассказал Игорь Сергеенко. - В текущем году Президент поддержал учреждение праздника белорусского студенчества. По его поручению госорганами совместно с БРСМ разработана Стратегия развития вашей молодежной организации до 2025 года, которая тоже будет сегодня обсуждаться делегатами съезда. Это свидетельствует о том, что БРСМ занимает достойное место и является главным помощником государства в разработке и реализации молодежной политики".

Съезд БРСМ проходит в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов Беларуси: активистов БРСМ - представителей различных категорий молодежи - учащейся, студентов, работающей, сельской, служащей, проходящей службу в силовых структурах.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Съезд БРСМ проходит в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов Беларуси: активистов БРСМ - представителей различных категорий молодежи...
 
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