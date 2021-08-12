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Первым секретарем ЦК БРСМ избран  Александр Лукьянов

12.08.2021 14:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым секретарем Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи стал Александр Лукьянов. Его избрал пленум ЦК, который прошел сегодня в Минске после съезда БРСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Александ Лукьянов занимал должность начальника отдела исследований в области ликвидации чрезвычайных ситуаций Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС.

Съезд БРСМ проходил в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов Беларуси: активистов БРСМ - представителей различных категорий молодежи - учащейся, студентов, работающей, сельской, служащей, проходящей службу в силовых структурах. В работе форума также приняло участие руководствоАдминистрации Президента Беларуси, ряда министерств и ведомств, представители депутатского корпуса, общественных объединений патриотической направленности.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Александ Лукьянов занимал должность начальника отдела исследований в области ликвидации чрезвычайных ситуаций Научно-исследовательского института...
 
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