Головченко: подходы по совершенствованию системы образования достаточно выверены и проработаны

12 августа, Минск /Корр.БЕЛТП/. Подходы по совершенствованию системы образования достаточно выверены, комплексно проработаны и поддержаны не только педагогическим сообществом, но и широким кругом общественности. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко во время совещания по вопросам образования в Белорусском государственном педагогическом университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Как отметил Роман Головченко, если Президентом на Республиканском педсовете будут поддержаны предложения по совершенствованию системы образования, то все изменения вступят в силу до 1 сентября 2022 года.

"Предложения Минобразования неоднократно рассматривались в правительстве, на заседании республиканского совета ректоров, совещаниях с участием различного круга заинтересованных: педагогов, представителей государственных органов, ведущих общественных объединений, родителей. Также в июне 2021 года проведены парламентские слушания на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования". Таким образом, выработанные подходы к совершенствованию системы образования уже достаточно выверены, комплексно проработаны и поддержаны не только педагогическим сообществом, но и широким кругом общественности", - подчеркнул глава правительства.

На совещании рассматривались предложения Минобразования, касающиеся изменения формата вступительной кампании, введения национального экзамена для выпускников средней школы, внутреннего вступительного испытания по профильному учебному предмету в учреждениях высшего образования, совершенствования отбора наиболее подготовленных абитуриентов для обучения в вузах.

"Совмещение выпускных экзаменов по математике, русскому или белорусскому языкам и централизованного тестирования по этим предметам позволит уменьшить нагрузку на учащихся XI классов, повысить объективность оценки знаний учащихся, усилить контроль за результатами учебной деятельности выпускников", - отметил министр образования Игорь Карпенко.

Предлагается также сохранить тестирование как основную форму проведения вступительных испытаний в вузы. В то же время не исключается внутренний экзамен по профильному предмету в вузах при поступлении на отдельные специальности (творческие, сельскохозяйственные, педагогические и др.), а также такой экзамен устанавливается дополнительно для абитуриентов, которые поступают на специальности на условиях целевой подготовки.

Как подчеркнул Игорь Карпенко, данный подход полностью оправдан, поскольку тестирование является наиболее объективным и беспристрастным способом оценки знаний абитуриентов и полностью исключает коррупционный фактор. При этом сохранение внутреннего экзамена целесообразно с учетом того, что оценивание знаний при тестировании носит обезличенный характер и не позволяет выявить индивидуальные способности абитуриентов, которые необходимы им при обучении по отдельным специальностям таким, как журналистика, архитектура, педагогика, творчество, дизайн и др.

Кроме того, вносятся предложения о проведении внутриуниверситетских олимпиад и зачислении их победителей без вступительных испытаний в вузы.

Среди ключевых нововведений в новой редакции Кодекса Беларуси об образовании, предлагаемых Министерством образования, - это введение дистанционного обучения как самостоятельной формы получения образования, установление принципа обязательности получения общего среднего образования, предоставление возможности целевой подготовки кадров для организаций, расположенных в населенных пунктах независимо от численности населения (ранее только для населенных пунктов с численностью не более 20 тыс. человек), предоставление статуса молодого специалиста выпускникам, получившим образование на условиях оплаты и изъявившим желание получить распределение на первое рабочее место.

"Введение последней нормы создаст равные возможности для обучавшихся за счет средств бюджета и на условиях оплаты в получении первого рабочего места. Гарантированное рабочее место на время отработки по распределению, денежная компенсация в связи с переездом на место работы, единовременное пособие в размере оклада при трудоустройстве на первое рабочее место, ежемесячные выплаты молодому специалисту в течение срока обязательной работы по распределению до 30% от оклада, а из числа одаренной и талантливой молодежи - до 50%. С другой стороны, государство также получит определенный эффект. Это будет способствовать снижению безработицы среди молодежи, закреплению молодых кадров на рабочих местах", - резюмировал Игорь Карпенко.-0-