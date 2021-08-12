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За пропаганду нацистской символики задержан 18-летний житель Витебска

12.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские правоохранители продолжают работу по установлению причастных к протестам и беспорядкам в стране в 2020 году. В руки ГУБОП попал 18-летний житель Витебска. Такой юный и с таким богатым опытом. Участник протестов состоит в фанатском движении,  придерживается нацистских взглядов и, как следствие, подписан на  деструктивные Telegram-каналы и чаты. В ходе обыска дома у парня обнаружена нацистская и протестная символика, атрибутика и литература. И, как сообщается, задержан он по статье "Пропаганда нацистской символики".

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусские правоохранители продолжают работу по установлению причастных к протестам и беспорядкам в стране в 2020 году. В руки ГУБОП попал 18-летний житель...
 
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