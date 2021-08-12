За пропаганду нацистской символики задержан 18-летний житель Витебска

Источник материала: БT

Белорусские правоохранители продолжают работу по установлению причастных к протестам и беспорядкам в стране в 2020 году. В руки ГУБОП попал 18-летний житель Витебска. Такой юный и с таким богатым опытом. Участник протестов состоит в фанатском движении, придерживается нацистских взглядов и, как следствие, подписан на деструктивные Telegram-каналы и чаты. В ходе обыска дома у парня обнаружена нацистская и протестная символика, атрибутика и литература. И, как сообщается, задержан он по статье "Пропаганда нацистской символики".



Читайте также:



