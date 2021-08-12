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За пропаганду нацистской символики задержан 18-летний житель Витебска
12.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские правоохранители продолжают работу по установлению причастных к протестам и беспорядкам в стране в 2020 году. В руки ГУБОП попал 18-летний житель Витебска. Такой юный и с таким богатым опытом. Участник протестов состоит в фанатском движении, придерживается нацистских взглядов и, как следствие, подписан на деструктивные Telegram-каналы и чаты. В ходе обыска дома у парня обнаружена нацистская и протестная символика, атрибутика и литература. И, как сообщается, задержан он по статье "Пропаганда нацистской символики".
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Белорусские правоохранители продолжают работу по установлению причастных к протестам и беспорядкам в стране в 2020 году. В руки ГУБОП попал 18-летний житель...
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