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Сотрудница Департамента охраны Речицкого района спасла белого аиста

12.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История счастливого спасения из Речицкого района. Сотрудница Департамента охраны помогла белому аисту избежать гибели. Птица угодила в резервуар с отходами нефтепродуктов. Милиционер подтянула пернатого за крыло и вытащила из мазутного плена. Обессиленный аист даже не сопротивлялся. После спасательной спецоперации его отвезли в местный приют. 

Сейчас белый аист находится в организации "Охрана природы", которая помогает птицам, попавшим в беду. На восстановление пернатому понадобится 4 года. За это время он сменит оперение и тогда уже, возможно, сможет вернуться в естественную среду.

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Теги: Минск
 
 
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История счастливого спасения из Речицкого района. Сотрудница Департамента охраны помогла белому аисту избежать гибели. Птица угодила в резервуар с отходами...
 
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