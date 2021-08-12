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Более 70 тонн наркосодержащих растений уничтожено в Беларуси за два летних месяца

12.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 70 тонн наркосодержащих растений уничтожено в Беларуси за два месяца. С 1 июня по 15 сентября милиция проводит кампанию "Мак".  Правоохранители уже отработали огромные площади - уничтожены десятки тонн мака и конопли. Напомним, в Беларуси запрещена культивация растений и грибов, содержащих наркотические средства. 

Составлено уже и более 900 административных протоколов  в отношении людей, на чьих приусадебных участках обнаружены мак или конопля.

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Более 70 тонн наркосодержащих растений уничтожено в Беларуси за два месяца. С 1 июня по 15 сентября милиция проводит кампанию "Мак".  Правоохранители уже отработали...
 
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