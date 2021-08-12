ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В БГУ подведены итоги зачисления на платную форму обучения

12.08.2021 15:19 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете подведены итоги зачисления на платную форму обучения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Средний конкурс по университету на дневную платную форму составил 1,25 человек на место. На первый курс зачислены 1699 абитуриентов. Среди них: 1679 на полный срок обучения, 20 на сокращенный срок обучения.

Среди зачисленных: 145 закончили с отличием среднюю школу либо средние специальные учебные заведения, что составляет 8,6% от общего числа зачисленных. Выпускники лицеев и гимназий составляют 43,3%. Абитуриенты, зачисленные по общему конкурсу по результатам ЦТ, имеющие более 300 баллов составляют 38,3%, имеющие более 200 баллов составляют 97,4%.

Самые высокие проходные баллы: "международное право" и "международные отношения"  - 332,
"лингвострановедение" - 329, "информация и коммуникация" - 320, "правоведение" - 301, "химия лекарственных соединений" и
"бизнес-администрирование"  - 296;
"фундаментальная химия" - 294,
"экономическое право" - 293.

На заочную платную форму зачислены 674 абитуриента. Средний конкурс составил 1,1 человек на место.

Среди зачисленных: 459 на полный срок обучения, 215 на сокращенный срок обучения.

Самые высокие проходные баллы: "правоведение" - 251," биология (научно-педагогическая деятельность)" - 231, "история" - 224.

На заочную платную форму для получения второго высшего образования (сокращенный срок обучения) зачислен 131 абитуриент.
По ходатайству спортивных федераций и союзов в соответствии с п.33 Правил приема на платную форму зачислен дополнительно 31 абитуриент.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средний конкурс по университету на дневную платную форму составил 1,25 человек на место. На первый курс зачислены 1699 абитуриентов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Первым секретарем ЦК БРСМ избран  Александр Лукьянов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by