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Прогноз погоды на 13 августа
12.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. 13 августа опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северу страны скажется влияние неустойчивой воздушной...
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