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На автодороге Вилейка - Осиновка произошло лобовое столкновение легковых автомобилей

12.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не справился с управлением! На автодороге Вилейка - Осиновка водитель КІА при  обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной также марки КІА. В результате ДТП оба водителя с полученными травмами были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. ГАИ напоминает: обгон - опасный маневр, и прежде чем его совершать, надо убедиться в безопасности, а также во время движения правильно оценивать условия погоды, состояние дорожного полотна и выбирать безопасную скорость.


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Не справился с управлением! На автодороге Вилейка - Осиновка водитель КІА при  обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с...
 
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