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За новыми знаниями в новом интерьере. Школы и гимназии Минской области готовятся к началу учебного года. Косметический ремонт проведен в классах, спортивных и актовых залах, библиотеках, столовых. Закуплено оборудование и мебель. Так, в Молодечненской гимназии № 10 к 1 сентября обновили учебные кабинеты, стиль каждого разрабатывали самостоятельно. Модернизация затронула также кабинет робототехники и современных технологий.

С 1 сентября начнутся занятия и в Молодечненской гимназии-колледже искусств. Здесь обновили пол в хореографических классах. В средней школе № 12 креативно подошли к оформлению стен в классах. Новое оборудование и в классах трудового обучения.

Паспорта готовности учебные заведения получат к 20 августа. В области 1 сентября учеников примут и новые школы - в Столбцах и Колодищах.





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