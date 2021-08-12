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Школы и гимназии Минской области готовятся к началу учебного года

12.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За новыми знаниями в новом интерьере. Школы и гимназии Минской области готовятся к началу учебного года. Косметический ремонт проведен в классах, спортивных и актовых залах, библиотеках, столовых. Закуплено оборудование и мебель. Так, в Молодечненской гимназии № 10 к 1 сентября обновили учебные кабинеты, стиль каждого разрабатывали самостоятельно. Модернизация затронула также кабинет робототехники и современных технологий.

С 1 сентября начнутся занятия и в Молодечненской гимназии-колледже искусств. Здесь обновили пол в хореографических классах. В средней школе № 12 креативно подошли к оформлению стен в классах. Новое оборудование и в классах трудового обучения.

Паспорта готовности учебные заведения получат к 20 августа. В области 1 сентября учеников примут и новые школы - в Столбцах и Колодищах.


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За новыми знаниями в новом интерьере. Школы и гимназии Минской области готовятся к началу учебного года. Косметический ремонт проведен в классах, спортивных и...
 
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