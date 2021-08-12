ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Движение на средствах персональной мобильности на контроле ГАИ

12.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Чтобы избежать аварий и сохранить жизнь участников движения, Госавтоинспекция проводит профилактические акции. Под контролем дорожных милиционеров пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов, гироскутеров и других средств персональной мобильности. Также сотрудники ГАИ следят и за скоростным режимом дорожного транспорта, усиливают контроль на аварийно-опасных переходах.

Велосипедистам напоминают про движение по специальной велосипедной дорожке, а при ее отсутствии по тротуару, но не создающего препятствия для пешеходов. При отсутствии названных элементов дороги допускается передвижение и по проезжей части (но не дальше одного метра от ее правой стороны). 

Только в столице с начала года произошло  более 130 наездов на пешеходов, восемь из которых погибли. Также за этот период в результате ДТП 30 велосипедистов получили травмы. 


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы избежать аварий и сохранить жизнь участников движения, Госавтоинспекция проводит профилактические акции. Под контролем дорожных милиционеров пешеходы,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске проходит 44-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by