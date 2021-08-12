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В Минске проходит 44-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи

12.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стратегия развития страны - взгляд и идеи от молодого поколения белорусов. В столице проходит 44-ый съезд Белорусского республиканского союза молодежи.

Формат открытого диалога объединил полтысячи делегатов со всей страны. В том числе сто человек из различных категорий молодежи - учащихся, студентов, военнослужащих - представят столицу. Приветствие участникам форума направил и Президент.

Также в адрес делегатов и участников съезда поступили приветственные послания от организаций-партнеров из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Спектр тем, которые обсуждают сегодня, - внедрение новых форм и методов работы, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие студотрядовского движения, расширение интернет-пространства и правовое воспитание.

На съезде выберут новый состав Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии

На съезде выберут и лидера молодежной организации, а также новый состав Центрального комитета и контрольной комиссии.


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Стратегия развития страны - взгляд и идеи от молодого поколения белорусов. В столице проходит 44-ый съезд Белорусского республиканского союза молодежи. Формат...
 
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