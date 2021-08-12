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Материалы дела переданы прокурору: мужчина оскорбил судью и разрисовал остановку БЧБ-символикой

12.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оскорбил судью и разрисовал остановку в Червенском районе. Следственный комитет завершил расследование. По данным СК, мужчина прочел в интернете, что представитель власти выносит судебные решения в отношении участников митингов, за что и оставил нелицеприятные надписи на заборе ее дома. Также установлены факты вандализма, обвиняемый раскрасил остановку в белый и красный цвет.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:

Действия обвиняемого квалифицированы по статье оскорбление судьи и порча имущества. В ходе допроса он полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Обстоятельства совершения им преступлений обвиняемый продемонстрировал в ходе проверки показаний на месте, а также изложил в заявлениях. Из показаний обвиняемого усматривается, что преступления были им совершены под влиянием различных Telegram-каналов протестной направленности.

Мужчина в настоящее время нигде не работает, ранее не судим. К обвиняемому применена мера пресечения в виде личного поручительства. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Оскорбил судью и разрисовал остановку в Червенском районе. Следственный комитет завершил расследование. По данным СК, мужчина прочел в интернете, что...
 
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