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Материалы дела переданы прокурору: мужчина оскорбил судью и разрисовал остановку БЧБ-символикой
12.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оскорбил судью и разрисовал остановку в Червенском районе. Следственный комитет завершил расследование. По данным СК, мужчина прочел в интернете, что представитель власти выносит судебные решения в отношении участников митингов, за что и оставил нелицеприятные надписи на заборе ее дома. Также установлены факты вандализма, обвиняемый раскрасил остановку в белый и красный цвет.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Действия обвиняемого квалифицированы по статье оскорбление судьи и порча имущества. В ходе допроса он полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Обстоятельства совершения им преступлений обвиняемый продемонстрировал в ходе проверки показаний на месте, а также изложил в заявлениях. Из показаний обвиняемого усматривается, что преступления были им совершены под влиянием различных Telegram-каналов протестной направленности.
Мужчина в настоящее время нигде не работает, ранее не судим. К обвиняемому применена мера пресечения в виде личного поручительства. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.
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Оскорбил судью и разрисовал остановку в Червенском районе. Следственный комитет завершил расследование. По данным СК, мужчина прочел в интернете, что...
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